Türkiye

İstanbul'da metro seferlerine milli maç düzenlemesi

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:56 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile yapacağı maç dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.