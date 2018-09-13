İstanbul'da metro seferleri normale döndü

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki araç arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır." denildi.

Öte yandan Metro İstanbul, bazı haber sitelerinde yer alan, "Sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle metro seferleri iptal edildi" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde yağış nedeniyle metro seferlerimiz iptal edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

Bu arada, hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılan TF2 Eyüp-Pierre Loti Teleferik hattında da seferlerin normal olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA