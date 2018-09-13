  • 13 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.084
    EURO 7.129
  • BIST 94419.15
    ALTIN 234.874
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Niğde'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde Ulukışla'da, bir araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Niğdede 23 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 9'u Afganistan, 14'ü Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

2 kişi tutuklandı

Yakalanan 23 kişi, Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahte kimlik düzenleyerek göçmen kaçaklığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan araç sürücü A.S. ile beraber hareket ettiği ileri sürülen V.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: düzensiz göçmen, insan kaçakçılığı, Niğde
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER