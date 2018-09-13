Niğde'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 9'u Afganistan, 14'ü Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

2 kişi tutuklandı

Yakalanan 23 kişi, Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahte kimlik düzenleyerek göçmen kaçaklığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan araç sürücü A.S. ile beraber hareket ettiği ileri sürülen V.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA