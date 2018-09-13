Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

Abdullah Gencer idaresindeki 26 NV 844 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik kavşağı'nda Hasan Büyük'ün kullandığı 06 ZOY 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Abdullah Gencer ile araçlardaki Ahmet Şimşek, Sibel, Rabia ve Muhammet Ali Açıkgöz ile Remziye, Azra, Yağmur ve Dilan Büyük yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA