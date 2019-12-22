Türkiye

İstanbul'da lodos etkili oluyor

22 Aralık 2019 Pazar 09:53 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 10:03

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle Yenikapı sahilinde dev dalgalar oluşurken, şehir hatları ve İDO, bazı seferleri iptal etti.