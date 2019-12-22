İstanbul'da lodos etkili oluyor22 Aralık 2019 Pazar 09:53 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 10:03
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle Yenikapı sahilinde dev dalgalar oluşurken, şehir hatları ve İDO, bazı seferleri iptal etti.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Yenikapı sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
08.00'de Bursa-Büyükçekmece,
08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
09.00'da Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik
09.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
10.30'da Büyükçekmece-Bursa,
10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: İHA, DHA