Denizli-Ankara karayolundan şehir merkezine girmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayoluna direkt geçişi sağlayacak Denizli Çevre Yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli’nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

4 yılı aşkın süredir devam eden projenin 2020 yılı ortalarında bitmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz aylarda ışık göründü töreninin yapıldığı tünel tüpleri tamamen açılırken, yakın zamanda da tünelin iç kaplama beton çalışması tamamlandı.

İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan tünelde, elektrik tesisatı ve havalandırma gibi çalışmalarda hızla devam ediyor. Tünelin yapım işini üstlenen yüklenici firmada yüzlerce işçi inşaatın bir an önce tamamlanması için adeta canla başla çalışıyor.

"Özellikle şehir içi trafiğimiz çok çok rahatlayacak"

Honaz tüneli ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ankara-İzmir çevre yolunun şu anda faal olduğunu, tünelle Ankara-Antalya-Muğla çevre yolunun da aktif hale geleceğini dile getirdi.

Başkan Zolan, "Şehrimizin iç bulvarından, caddelerinden şehirler arası geçişler artık bu çevre yolları üzerinden olacak. Özellikle ağır tonajlı araçların ve transit geçecek olan araçların bu çevre yolunu kullanmasıyla şehir içi trafiğimiz çok çok rahatlayacak. Bizim de takip ettiğimiz, bizim de bitmesini arzu ettiğimiz ve şehrimize trafik anlamında, hızlı ulaşım anlamında ve konfor anlamında birçok güzelliği sağlayacak olan bir tünelimiz, bir çevre yolumuz. İnşallah bu tüneli faaliyete aldığımızda 2020’de Denizli'miz daha da rahatlamış, farklı bir boyuta geçmiş olacak" dedi.

Kaynak: İHA