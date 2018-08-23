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İstanbul'da "Kurt Kapanı-22" uygulaması

İstanbul'da, 188 noktada 2 bin 480 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-22" uygulaması gerçekleştirildi.

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İstanbulda &quot;Kurt Kapanı-22&quot; uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 15.00'de başlayan "Kurt Kapanı-22" uygulamasına, İstanbul Emniyeti'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. 

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı uygulama kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 188 noktada, 2 bin 480 polisle denetim yapıldı.

Karadan, havadan ve denizden sıkı denetim

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amaçlanan uygulamada, kentin tüm giriş ve çıkışları karadan, havadan ve denizden sıkı denetimden geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Uygulamada, narkotik köpekleri de görev aldı.

Uygulama saat 16.00'ya kadar sürdü.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, Kurt Kapanı-22 uygulaması
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