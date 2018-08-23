Etkisiz hale getirilen teröristin suç dosyası kabarık

Güvenlik güçlerince, Gümüşhane Kürtün'de yaşanan çatışmada, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ve İranlı "Sorej" kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası, bu teröristlerin karıştıkları eylemlerle ilgili detaylı araştırma yapıldı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar sonucu, teröristlerden Barış Öner'in yaklaşık 1 yıl Tunceli kırsalında örgütün faaliyetlerine katılıp ardından örgüt tarafından Doğu Karadeniz kırsalına gönderildiği anlaşıldı.

Karadeniz'de, özellikle Giresun'da çeşitli eylemlere katılan terörist Öner'in, bu kentte 2015 ile 2018 yılları arasında 8 ayrı eylemde yer aldığı tespit edildi.

Terörist Öner'in suç dosyası

Terörist Barış Öner'in Giresun'da katıldığı eylemler ve tarihleri şöyle:

"26 Eylül 2015'te Güce İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına silahlı saldırı esnasında okul bahçesindeki düğünde 4 sivilin yaralanması, 2 Mayıs 2016'da Doğankent ilçesindeki Hidroelektrik Santralde (HES) görevli sivil teknikerin şehit edilmesi, 6 Mayıs 2016'da kent merkezindeki Çaldağ Karakol Komutanlığı önünde 1 astsubayın şehit edilmesi, 15 Mayıs 2016'da Güce İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına roketli saldırı, 26 Mayıs 2018'de Doğankent ilçesindeki HES'te görevli güvenlik görevlisinin el yapımı patlayıcıya basması sonucu yaralanması, 4 Haziran 2016'da Çamoluk ilçesinde 3 sivilin alıkonulması, 9 Mayıs 2018'de Çanakçı ilçesinde baz istasyonunun el yapımı patlayıcı ile patlatılması, 9 Temmuz 2018'de Güce ilçesi kırsalında 1 uzman çavuşun şehit edilmesi."

Olayın geçmişi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Yeşilköy'de bir süre önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine çalışma başlatan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon Timi (JÖPER), Yeşilköy'ün 2 kilometre batısındaki Kepçelik sırtında 2 teröristle karşılaşmıştı.

Çıkan çatışmada JÖPER timinin etkisiz hale getirdiği 2 teröristten 1'inin örgütün elebaşılarından, "Zap" telsiz kodunu kullanan Artvin doğumlu "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner, diğerinin ise İranlı "Sorej" kod adlı terörist olduğu anlaşılmıştı.

Teröristlerin üzerlerinde 1'er M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof tüfek, 3 el bombası, 4 M-16 tüfek şarjörü, kalaşnikof şarjörü, 119 M-16 mermisi, 121 kalaşnikof mermisi ve 2 harita ele geçirilmişti.

Kaynak: AA