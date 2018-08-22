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Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gümüşhane'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

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Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gümüşhane Kürtün’ün Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK’lı Barış Öner olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Kaynak: AA

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