Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporcular Süpürgeci ve Kurt'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'a tebrik telgrafı gönderdi.

Süpürgeci şampiyona rekoru kırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada milli atletlerden Zübeyde Süpürgeci ile Hamide Kurt altın madalya elde etti.

T54 kategorisi kadınlar 200 metrede altın madalya mücadelesi veren Zübeyde Süpürgeci, 30.96'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı ve şampiyona rekoru kırdı. Bu kategoride bir önceki rekor 32.04'lük derecesiyle 2003'ten bu yana Büyük Britanyalı Rachel Potter'a aitti.

T53 kategorisi kadınlar 200 metre finalinde piste çıkan milli atlet Hamide Kurt, 31.59 derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyaya uzandı. Hamide, 33.53'lük dereceyle İtalyan atlet Francesca Porcellato'ya ait şampiyona rekorunu geliştirdi.

Kaynak: AA