Göbek atarken ölümden döndü

İstanbul Sultangazi’de, Gazi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek yola düştü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Gazi kavşağı Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu anda kavşağa gelen araçlar kırmızı ışıkta durdu. O esnada ışıklarda bekleyen bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başladı. Bir sürücü ise o anlar cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Yeşil ışık yandığında kamyonetin harekete geçmesiyle dengesini kaybeden kadın bir anda yere düştü.

Yaralanan kadına vatandaşlar yardım etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA