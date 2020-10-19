Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kumar oynatılan kıraathaneye operasyon
İstanbul Esenyurt'ta kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathaneye düzenlenen operasyonda 37 kişi suçüstü yakalandı, 25 kişiye para cezası uyguladı.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Talat Paşa Mahallesi 1011. Sokak'taki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı.
Bildirilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kıraathanede kumar oynayan 37 kişiyi suçüstü yakaladı.
Polis, 24 kişiye 21 bin 600 TL idari para cezası, mekan sahibine de 3 bin TL para cezası kesti.
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