İstanbul'da kara para aklama soruşturması: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma gizliliği gözetilerek işlemlere devam edildiği belirtildi. 7 şüphelinin, zor duruma düşen bir şirketi, kendi yönetimlerindeki şirketlere faizle borçlandırdıkları ifade edildi. Müşteki şirkette bulunan otelin üst hakkını devraldıkları ve işlettikleri bilgisine yer verildi.