İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da bulunan metro ve metrobüs bağlantı noktalarının istasyon girişlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

Metroya binmek için Mecidiyeköy istasyonuna gelenler, turnikeler kısmına kadar kuyruk oluşturdu.

Vatandaşların araca binebilmek için bekleme sürelerinin bir saate yaklaştığı öğrenildi.

Zincirlikuyu'da metrobüs hattı ile Yenikapı-Osmanbey metrosunu birbirine bağlayan alt geçitlerde de vatandaşların kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Trafik felç oldu

İstanbul Havalimanı yolu Hasdal mevkiinde karla kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Kar yağışının etkili olduğu Kavacık'ta da yolların karla kaplanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Çağlayan'daki bir alt geçitte trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı araç sürücülerinin yaklaşık 1 saattir tünel içerisinde bekledikleri öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü girişi öncesi kar nedeniyle araçlar ağır ilerliyor.

Emirgan'da da karla kaplanan yolda bir otomobilin yokuşu çıkamadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer-Rumeli Feneri yolunda kar nedeniyle yaklaşık 3 saattir ulaşım sağlanamazken, yolda kalan sürücüler araçlarını kenara çekip beklemek zorunda kaldı.

Şişli'de Fulya ve Merkez mahallelerinde yokuşu çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapandı.

Tuzla bağlantı yolunun Tepeören mevkisinde karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

İstanbul'da bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler uzatıldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Yoğunluk nedeniyle, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, МЗ Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında seferlerin 02.00'ye kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da duyuruldu.