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Türkiye
AA 16.09.2023 23:02

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında yangın

İstanbul'da Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

"Soğutma çalışmaları sürüyor"

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğünden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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