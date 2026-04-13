AA 13.04.2026 02:55

İstanbul'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet, Kocatepe Mahallesi Metris Esenler bağlantı yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, yol kenarındaki yeşillik alana savrulan otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

