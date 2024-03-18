İstanbul'da kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kafeteryanın kapısında silahlı çatışmaya döndü.

İsmi öğrenilemeyen 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşı ile bir başka Türk Uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında çıkan silahlı çatışmada Ayrancı ve beraberindeki Umut Koyuncu kurşunların hedefi oldu.

Olay sonrası 3 saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Ayrancı ve Koyuncu’ya müdahale etti.

Çıkan çatışmada Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu ise sol ayağından yaralandı.