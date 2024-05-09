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Türkiye
AA 09.05.2024 13:14

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 85 bin çift ayakkabı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 85 bin çift ayakkabı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 85 bin çift ayakkabı ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmada, Çin ve Vietnam'da üretilen ünlü markalara ait ayakkabıların kaçak yollarla ülkeye sokularak Eyüpsultan'da bir depoya konulduğunu tespit etti.

Ürünlerin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu depoya operasyon düzenledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2 şüpheli gözaltına alındı

Depoda yapılan aramada 85 bin çift ayakkabı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, yaklaşık 24 tırı doldurduğu belirlenen ayakkabılara el konuldu.

Öte yandan yakalanan ürünlerin bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın için sergilendi.

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