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Türkiye
AA 09.11.2023 12:09

İstanbul'da kaçak botoks operasyonu: Değeri 30 milyon lirayı buluyor

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan çok sayıda botoks ilacı ve botoks cihazı ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak botoks operasyonu: Değeri 30 milyon lirayı buluyor
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde kullanılan maddi değeri yüksek ilaçların yurt dışından kaçak yollarla kentte getirilip 2 ayrı depoda saklandığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 15 bin 159 dolgu malzemesi, 1407 tıbbi cihaz, 154 botoks ilacı ve 206 botoks cihazı ile işlem sırasında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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