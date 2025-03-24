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Türkiye
AA 24.03.2025 11:18

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle 71 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

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