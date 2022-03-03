Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Son Haberler
- 17:45
- 17:47
- 17:26
- 17:37
- 17:24
Sıradaki Haber
İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 9 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz