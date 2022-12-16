İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.

İBB yönetimi yüzde 100 zam istedi

İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Yeni tarifeler 1 Ocak'tan itibaren geçerli

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.