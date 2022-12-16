Sultangazi’de bulunan 88. sokakta, 1 Ağustos 2021’de düğün eğlencesi yapıldığı sırada havaya rastgele silahla ateş edilmiş, ateş sonucu aynı sokaktaki binanın çatı katında bulunan evin penceresinden düğünü seyreden 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Silahı ateşleyerek Eymen’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla 2 ayrı suçtan müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Hatip Turhan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatip Turhan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemeye sanık avukatlarının yanı sıra müşteki anne Sultan Bulak ve avukatı Betül Feyza Uğur Aydın da katıldı.

"Çocuklar var sıkmayın dedim’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay sırasında bir dükkanda olduğunu söyleyen Mustafa M., sanık Turhan’ın önce kenarda yürüdüğünü söyleyerek, "Ben kendisini uyardım. Çocuklar var sıkmayın dedim ancak bana ‘sen kimsin, polis misin’ şeklinde yanıt verdi. Yürürken yanında kimse yoktu. Aşağıda, yanında çocuklar vardı ancak ona çarpan çocuk görmedim. Ben o esnada ona doğru, onu uyarmak için yürüyordum.’’ dedi.

Müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘olası kastla çocuk öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

‘’Pişmanım, çok özür dilerim’’

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Turhan, ‘’Ben yürüyerek ateş etmedim, kimse beni de uyarmadı. Pişmanım, çok özür dilerim. Ben de 6 çocuk babasıyım, annem hasta, hepsi perişan durumda. Ailemin geçim kaynağı benim, tahliyemi talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin böyle bir durumu öngöremediğini söyleyerek açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul çocuk Eymen Ahmet Avcı'nın başından vurulduğu ve bu nedenle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, söz konusu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve çocuğun ölümünün beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hatip Turhan’ın ‘olası kastla çocuk öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.