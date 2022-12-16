Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, elebaşı E.Ç. ile 8 kişinin sözde turizm acentesi kurarak saadet zinciri yapılanması oluşturdukları, otel odası ve tekne kiraladıklarını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin sisteme para yatıranlara net yüzde 10 kar payı vadederek 30 kişiyi 55 milyon lira dolandırdıklarını da belirledi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarda güven duygusu oluşturmak için taşeron şirketler kurarak 4 kamyonet, bir minibüs, 5 motosiklet ve 9 akülü motosiklet alıp sisteme dahil eden zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Elebaşının yakalanması için çalışma devam ediyor

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Ş, İ.Ç, H.K, G.A, Y.G, Ü.B, O.O. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polisin, elebaşı E.Ç'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.