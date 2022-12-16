Polis tarafından aranan Hüseyin Mencet’in, 15 Aralık günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde eşi ile yaşadığı evinde olduğu belirlendi.

Polis kaçma ihtimaline karşı binanın çevresinde önlem aldı. Polislerin geldiğini gören Hüseyin Mencet, 5'inci kattaki evinin balkonundan alt kattaki evin balkonuna atlayarak saklandı.

Polislerin fark ettiği Mencet, evin boş olması nedeniyle balkonda uzun bir süre mahsur kaldı.

Mencet, bu sırada kendisini cep telefonu ile çekenlere de balkonda bulunan taşları fırlattı. 2 polis memuru, çağırılan itfaiye aracının sepeti ile balkona çıkıp Mencek'i gözaltına aldı.

Polis eşliğinde itfaiye sepeti ile indirilen Hüseyin Mencet, götürüldüğü adliyede tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.