Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisi görüp alt katın balkonuna atlayınca mahsur kaldı
Erzurum'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polisin geldiğini görünce alt katın balkonuna atladı. Balkonda mahsur kalan kişi, itfaiye merdiveniyle yukarı çıkan polisler tarafından yakalandı.
Polis tarafından aranan Hüseyin Mencet’in, 15 Aralık günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde eşi ile yaşadığı evinde olduğu belirlendi.
Polis kaçma ihtimaline karşı binanın çevresinde önlem aldı. Polislerin geldiğini gören Hüseyin Mencet, 5'inci kattaki evinin balkonundan alt kattaki evin balkonuna atlayarak saklandı.
Polislerin fark ettiği Mencet, evin boş olması nedeniyle balkonda uzun bir süre mahsur kaldı.
Mencet, bu sırada kendisini cep telefonu ile çekenlere de balkonda bulunan taşları fırlattı. 2 polis memuru, çağırılan itfaiye aracının sepeti ile balkona çıkıp Mencek'i gözaltına aldı.
Polis eşliğinde itfaiye sepeti ile indirilen Hüseyin Mencet, götürüldüğü adliyede tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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