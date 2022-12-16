Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yapılacak sefer düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00'da sona erecek ve gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."