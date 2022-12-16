Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da metro hattında sefer düzenlemesi
istanbul'da Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler bugün ve yarın saat 00.00'da sona erecek.
Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yapılacak sefer düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00'da sona erecek ve gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 16, 2022
Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00’da sona erecek ve Gece Metrosu hizmeti verilemeyecektir. https://t.co/5nubW7V35p
Etiketler: İstanbul
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