Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 07:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş'ta kaçak avcılara 8 bin 401 lira ceza kesildi
[Fotograf: İHA]
Muş ve Bulanık ilçesinde kaçak avlanan ve kurallara uymadığı tespit edilen 3 kişiye 8 bin 401 lira idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ile Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Alparslan 2 Barajı yakınlarında denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, 2 şahsın avladığı 3 kınalı keklik ile takoz haznesi sınırlandırılmamış (takozsuz) 2 tüfeğe el konulmuş, ayrıca idari ve tazminat olmak üzere toplamda 5 bin 848 TL para cezası verildi.
Öte yandan DKMP Muş İl Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma yasadışı 1 av yapan kaçak avcıya 4915 Sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapılmış olup 2 bin 553 TL para cezası verildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Muş
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