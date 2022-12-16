Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ile Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Alparslan 2 Barajı yakınlarında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, 2 şahsın avladığı 3 kınalı keklik ile takoz haznesi sınırlandırılmamış (takozsuz) 2 tüfeğe el konulmuş, ayrıca idari ve tazminat olmak üzere toplamda 5 bin 848 TL para cezası verildi.

Öte yandan DKMP Muş İl Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma yasadışı 1 av yapan kaçak avcıya 4915 Sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapılmış olup 2 bin 553 TL para cezası verildi.