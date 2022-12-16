Otoyolun Düzce kesimi Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile gişeler mevkilerinde sabah etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bolu kesiminde ise Elmalık, Abant gişeleri, Köroğlu ve tünel mevkilerinde sis görülüyor.

[Fotoğraf: AA]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde de sis görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Bölgede görevli polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor.

[Fotoğraf: AA]