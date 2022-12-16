Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sahada görevlendirilen 56 kişiden oluşan 12 ekip, evlerinde ziyaret ettikleri kişilerin kaydını alarak ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapıyor.

Selin oluşturduğu travmalar konusunda vatandaşlarla sohbet eden ekipler, onları içinde bulundukları duygusal ortamdan çıkartarak, hayatın olağan akışına dönmelerine yardımcı oluyor.

"742 hane ve 2 bin 88 kişiye ulaştık"

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Birimi Sorumlusu Seçkin Akkoyun, afetin hemen ardından oluşturulan ekiplerle sahada çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini ve bazı vatandaşlara ikinci, üçüncü kez ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akkoyun, "Çalışmalarımızda öncelikle psikolojik ilk yardım ve ihtiyaç tespiti çalışmaları yapıyoruz. İlk dört gün sonunda Kumluca ve Finike'de ekiplerimizle 742 hane ve 2 bin 88 kişiye ulaştık." dedi.

Akkoyun, yürütülen çalışmaların raporlandığını ve ekiplerin tespitine göre özellikle çocuk ile yaşlılarda psikolojik travma gözlemlenmesi durumunda bu kişilerle daha sık görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.