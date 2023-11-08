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Türkiye
AA 08.11.2023 22:04

İstanbul'da 'huzur' denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'huzur' denetimi
[Fotograf: DHA]

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere megakentte yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir sürücünün otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken otomobili çekiciyle oto parka götürüldü.

Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

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