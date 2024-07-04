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Türkiye
AA 04.07.2024 00:40

İstanbul'da helikopter destekli ''huzur'' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı.

İstanbul'da helikopter destekli ''huzur'' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Taksim Meydanı yakınında kontrol noktası oluşturdu.

Şüpheli görülen araçları durdurarak arayan ekipler, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.

Fatih Millet Caddesi ile Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde de uygulama yapıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, fffHavacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile Özel Harekat polisleri katıldı.

Denetimlere narkotik köpeği ile polis helikopteri de destek verdi.

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