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Türkiye
AA 04.07.2024 00:36

Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul'da yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması yapılacak.

Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor.

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak.

Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

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