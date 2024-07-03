Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2024 23:18

Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Ankara için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara'nın güneybatısı, Manisa ve İzmir çevreleri için sağanak uyarısı

Marmara'nın güneybatısı, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyindeki gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Marmara Bölgesi Ankara Sağanak Yağış Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:17
Hamas: Gazze'de ateşkes için arabulucularla fikir alışverişinde bulunduk
23:20
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
22:56
Irak'ın kuzeyinde 37 terör hedefi imha edildi
22:40
Mossad: Arabulucular, Hamas'ın ateşkes teklifine cevabını İsrailli müzakere ekibine iletti
22:31
Fed tutanakları, faiz indirimi için daha fazla veri beklendiğine işaret etti
21:48
Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ