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Türkiye
TRT Haber 06.03.2024 17:45

İstanbul'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

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