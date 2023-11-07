İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan suç örgütü elebaşı H.G'nin cep telefonu incelendi.

Yapılan çalışmada, 10 şüphelinin daha göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak ettiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, sahte ikamet belgesi, İstanbul Havalimanına ait mühür, 2 pasaport, 2 bin 600 dolar ve 3 bin 250 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.