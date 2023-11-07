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Türkiye
AA 07.11.2023 14:51

Yedek anahtarı paspasın altına bıraktı, otomobili çalındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekipleri, sahibinin, paspasının altına bıraktığı yedek anahtarla çalınan otomobili aynı mahallede terk edilmiş olarak buldu.

Yedek anahtarı paspasın altına bıraktı, otomobili çalındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Düdenbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Alaca'nın (47) otomobilinin evinin önünden çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin araştırması sonucu çalıntı araç Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta terkedilmiş halde bulundu.

İçerisinden herhangi bir şey alınmayan otomobilin, anahtarı başka bir yerde unutma ihtimaline karşın sahibi Alaca tarafından paspasın altına bırakılan yedek anahtar kullanılarak çalındığı tespit edildi.

Aracın konsoluna oyuncak bırakmışlar

Otomobilini teslim alan Alaca, otomobilinin aracını çalan kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Yedek anahtarı paspasın altına bıraktı, otomobili çalındı

Hırsızın aracın konsoluna oyuncak maymun koyduğunu belirten Alaca, "Paspasın altına koyduğum anahtarla aracımı kolayca çaldıkları için bana mesaj bırakmak istemiş olabilirler." dedi.

Alaca, aracını kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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