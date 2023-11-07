Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2023 14:21

Erzurum'un tarihi mekanları FPV dron ile görüntülendi

Kültür Yolu Projesi'yle açık hava müzesine dönüştürülen Erzurum'un tarihi mekanları, FPV dron ile görüntülendi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan ve çehresi güzelleştirilen Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese ile tarihi Ulu Cami FPV dron ile kaydedildi.

Yaklaşık 200 milyon lira bütçe harcanarak 80 hektar alana yapılan Millet Bahçesi içerisindeki tarihi mekanlar, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

Kış turizminde adını dünyada duyuran ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilen kentteki tarihi yapılar, yüzyıllardır ayakta kalmasıyla dikkati çekiyor.

Hatuniye Medresesi olarak bilinen ve kaynaklarda 13. yüzyılda yaptırıldığı belirtilen Çifte Minareli Medrese, mimari yapısı ve taç kapısındaki bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki estetik anlayışın örneklerini yansıtıyor.

Saltuklular döneminden kalan 844 yıllık Tepsi Minareli Saat Kulesi ile Erzurum Kalesi de çevre düzenlemesinin ardından tarihi dokuyu gözler önüne seriyor.

Millet Bahçesi'nin adını aldığı 12-14. yüzyıl da yaptırıldığı belirtilen Üç Kümbetler ise Anadolu'daki anıt mezarların öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.

Fotoğraf meraklılarının ilgi gösterdiği alanlar, FPV dron ile farklı açılardan kayda alındı.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun birikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Çalışma Bakanlığı: Emekli aylığı ödeme tarihleri değişmedi
16:03
Çekiliş vaadiyle 72 kişiyi 830 bin lira dolandırmışlar
16:01
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
15:50
CHP'de gözler tüzük kurultayına çevrildi
15:50
Kocabaş Çayı'ndaki balık ölümlerine inceleme
15:43
Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis
Isparta'da baraj suyu çekilince taş evler gün yüzüne çıktı
Isparta'da baraj suyu çekilince taş evler gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ