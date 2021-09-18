Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.
Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: İstanbul
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