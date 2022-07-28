Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan tesise sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Fabrikanın, lastik geri dönüşüm tesisi olarak kullanıldığı öğrenildi.
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