Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık'ta 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta Midilli Adasına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Balıkesir
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