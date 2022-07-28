Bursa-İstanbul kara yolunda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tır, kontrolden çıkarak, 50 yaşındaki Osman Aras idaresindeki taksiye arkadan çarpıp, yan yoldaki başka bir otomobilin üzerine devrildi.

Kaza yapan tırın arkasından gelen seyir halindeki otomobil, hafif ticari araç, servis minibüsü ve tır da hızlarını alamayarak zincirleme kaza yaptı.

Taksi sürücüsü Aras, kazada otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle aracından çıkarılan Aras, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aras, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada diğer otomobilde ağır yaralanan sürücü de hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı

Bursa-İstanbul kara yolunda kaza nedeniyle Bursa istikameti tarafında 10 kilometreye yakın araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kaza yerindeki yolda bir şeridi açarak kontrollü olarak trafik akışını sağlıyor.

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen taksiye çarpan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.