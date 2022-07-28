Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da midibüsle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Serhat Ç. idaresindeki servis midibüsü, D-400 kara yolu Demirciler Kavşağı'nda Ersan B.'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan Hatice B., Esra N., Hazal U. ile midibüste bulunan Ayşegül S., ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Trafik Kazası
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