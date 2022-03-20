Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Köstence'ye giden ANNAMARIA D isimi kargo gemisinin seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptığını açıkladı.

Arıza nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.

Arıza nedeniyle Boğaz trafiği de çift yönlü olarak askıya alındı.

Kocaeli’nden Köstence’ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. pic.twitter.com/jBLMG30SbA