Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın imdadına mahlalle esnafı yetişti.

Arabalarına yükledikleri ekmek ve gazetelerle sokak sokak gezen esnaf, vatandaşın ekmek ve gazete ihtiyacını karşılıyor.

Üzerinde "Günlük gazete satışı yapılmaktadır" yazan araç ile gazete satışı yapan 21 yaşındaki Oğuz Yeşilufuk, "Gazeteler bize geliyor, belirli bir saatimiz var, o saatlerde geliyoruz satışa. Şu anda normal satışına göre ilgi yok. Zaten sokaklar da o kadar yoğun da değil. Bizi görünce şaşırıyorlar, hatta polisler bile çeviriyor, gazeteyi görmeyince" diye konuştu.

Pencereden sarkıttığı sepetiyle gazete alan Saliha Palancı, "Çok şükür hiçbir şekilde mağdur edilmiyoruz, gazetemizi de aldık" dedi.

İsmail Taşçı ise, "Binalara çıkmak, dağıtmak, hijyen konusu biraz zor oluyor. Biz de ekmekleri poşetleyip dağıtmayı düşündük. Emekleri tek tek poşetleyip öyle dağıtıyoruz. Ekmek dışında simit ve poğaça var. Vatandaş istiyor, sokağa çıkamıyoruz diyor. Geçen hafta sadece ekmek servisi yapmıştık, bu hafta istek üzerine simit ve poğaça da getirdik" diye konuştu.Ekmek ve simit alan Kazım Tanoğlu da, "Ayağımıza kadar geliyor ekmeğimiz, biz de rahatız, dışarıya çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.