Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerindeki fırınlar, azami fiyat tarifelerine uygunluğun sağlanması amacıyla 7-8-9 Aralık'ta denetlendi.

Fırınlar, Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, İl Ticaret Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ve il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlendi.

Denetimlerde, 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj, fiyat, tarife dışı üretim ve satış yaptığı belirlendi.

Vatandaşlar da ekmeğin fiyat ve gramajını kontrol etmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesine uymadıkları tespit edilen fırınlara, Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlendi. Ayrıca savunmaları istendi.

Vatandaşlardan, aldıkları ekmeğin fiyat ve gramajını kontrol etmeleri, tespit ettikleri olumsuzlukları Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi" mobil uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden bildirmeleri istendi.