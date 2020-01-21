Bedaş’ın açıkladığı bakım çalışması listesine göre bugün İstanbul’un pek çok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde ne zaman kesinti yaşanacak?

BEDAŞ’ın açıkladığı bakım amaçlı elektriklerin kesileceği ilçeler listesi

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001.,1002.,1003.,KAZIM KARABEKİR,MEHMET AKİF ERSOY sk / MENDERES mah 352.,353.,366.,368.,369.,370.,371.,372.,373.,374.,375.,376.,376/1. ÇIKMAZ,377.,378.,379.,ATIŞALANI,CİHANGİR,KAZIM KARABEKİR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309854)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ,FİDAN,KANARYA,MAHİR,MAREŞAL,NERGİS,ORHAN GAZİ,YILDIRIM BEYAZIT,İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ,KANARYA,MAHİR,MAREŞAL,NERGİS,İSTİKLAL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310569)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ,ESKİ VEZİR,KEŞKEKÇİ,KÖPRÜLÜZADE,ONDALIKÇI,PİLAVCI,SEYYİD ÖMER CAMİİ,VEZİR,YAYLAK,ZİYA GÖKALP,İLYASZADE sk / ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA,BAŞVEKİL,BÖREKÇİ VELİ,BÜYÜK SARAY MEYDANI,DENİZ ABDAL CAMİİ,ESKİ VEZİR,GASPIRALI,GÜNAYDIN,HACI ZİHNİ EFENDİ,HADİ HÜN,KAYGULU BABA,KAŞGARLI MAHMUT,KELAMİ TEKKESİ,KERPİÇHANE,KOYUNCU,KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA,KÖPRÜLÜZADE,MASURA,MEVLANAKAPI,NECİP ASIM,SAÇAKLI TÜRBE,TURGUT ÖZAL MİLLET,VEZİR,YAYLA,YAYLAK,YUSUFÇUK,ZİYA GÖKALP,ÇITAK,ÇİÇEK BOSTANI,İBRAHİM ÇAVUŞ,İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309741)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV,BENEK,DOĞANAY,DURAN,GÜNEY 2,HUDUT,KARTOPU ÇIKMAZI,KIZILCIK MAHMUT,KÖZ,LİMAN,NAR ÇİÇEĞİ,PAPATYA,YAVRUKUŞ,YEŞİLCE,ZEYTİNLİK,ÇİLEK,ÇİĞDEM,İNÖNÜ,

ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311676)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah GAZİ ENGİN AYDOĞDU,IŞIL,KÖZ,SÜMBÜL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311697)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI),EMEKTAR,FELEK,ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL,PETROLOFİSİ,YAYLI sk 06:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2313075)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATATÜRK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314950)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314953)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADAKENT,ANKARA,GÜNEŞLİ,ÇİFTLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314181)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ULUBATLI HASAN sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL,ACISU,AKAKÇE,ARINÇ,ASIR,AZAM,BAHAR,BENGİ,BETÜLAY,COŞKUNER,

DEKOR,DÜDEN,HALİL İBRAHİM,KILIÇTAR,MAHYA,MARAŞ,MUTEDİL,

MİHRİŞAH,NURCİHAN,NURSEN,SANAYİ,TECER,TEFEKKÜR,TERSANE,

TUTUMLU,YEKTA,ZEKAİ,ÇANKAYA,İKTİSAT,ŞEFAATLİ,ŞENYİĞİT,ŞÜKRİYE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315159)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KAYAALAN,KİLYOS sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314895)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ,DARÜŞŞAFAKA,HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN,AYAZ,AĞAÇ,DİNÇ,EVİM,YENER,ZAP SUYU,ÇABA,ÇAMLI ÇIKMAZI,ÇAYIRYOLU,İLHAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314902)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜLBÜL,EMSAL ÇIKMAZI,PİYASA sk / MERKEZ mah BÜLBÜL,MESERBURNU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314903)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE,FIRINCI,GÜZEL KÖŞKLER,HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI,KAMBER,KORUCU,KUMSUYU ÖZGÜR,KÖYBAŞI,KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI,SALKIM KÜPE,SAİT HALİM PAŞA,SEMENDER,SERMET,SİMİTÇİ SALİH,YASEMİN,YENİKÖY YAĞHANESİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314905)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ,AKTARLAR KAHYASI,AKŞAHİN,ATMACA,BADE,BAYIR,BAYRAK,BEKÇİ,BERBER,BILDIRCIN,

BİNEKTAŞI,DAMAR,ELİF EFENDİ,ELİF EFENDİ ÇIKMAZI,FUADİYE,FUADİYE ÇIKMAZI,GAYSUNİ MEHMET EFENDİ,GÜLDÜRMEZ,HACI GÜLSEN ÇIKMAZI,HALICIOĞLU KAVŞAĞI,HALICIOĞLU OKMEYDANI,HAMAM ARKASI,KANLI,KARAAĞAÇ,KELKİT,KIRKAYAK,KISA BAYIR,LEYLEK,MAHMUT DAYI,MUHLİS BAKKAL,MURAT,NAS,SAKA,SALAŞ,SANDALCI KERİM,SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI,SEDEF,TALİP PAŞA,TALİP PAŞA ARKASI,TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI,TALİP PAŞA CAMİ,TAVCI,UZUN BAYIR,YAKUT,YAZMACI BAYRAM,YENİ BAYIR,YENİ BAYIR ARALIĞI,YENİ ÇINAR,YUNUS,ZOR BAYIR,ÇELEBİ,ÖZGÜR,İMRAHOR,ŞEKER KUYUSU sk / ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK,AYDINCIK,AÇELYA,BAL,BAŞ,BEŞPARMAK,GÜVERCİN,KANARYA,KOCA ÇINAR,MANOLYALI,MANSUR,MEHTAP,MİMAR SİNAN,ONUR,PAPATYA,PAZAR İÇİ ÇIKMAZI,PAZARALTI,SELVİ,TAŞLIK,YENİYOL,YEŞİL KIBRIS,ZAFER,ZAFER ÇIKMAZI,ÇAMLIK,ÇAMLIK ALTI,ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK,YOLÇATI sk / ORTABAYIR mah ÇAMLI sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314980)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN,BİROL,KIŞ,KUMLUK,NAMIK,NAMLI,NAMZET,NASİP,NAZ,NAZAR,

NAZDAR,NAZENDE,NAZLICAN,NAZİF,NAZİK ÇIKMAZI,NAZİLLİ ÇIKMAZI,SANAYİ,YAYLACIK sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315176)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL,ALİ KUŞÇU,AÇIKEL,BARBAROS,BASRİ,BEKA,BORANALP,BİLGEHAN,

COŞANDERE,KINALIBAĞ,NURHİLAL,RAVZA,SEMAVER,SİDRE,YEŞİLDAL,

YÜZAKI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314377)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BAYSUNGUR,BİLEZİKÇİ,SADRİ MAKSUDİ ARSAL,SEYMEN,TÜRKBEYİ,ŞAHİN sk / FERİKÖY mah BOZKURT,SEYMEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314408)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE,BİLEZİKÇİ,DERE 2,DOLAPDERE,ERGENEKON,EŞREF EFENDİ,POYRAZ,SEYMEN sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON,HALASKARGAZİ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE,HALASKARGAZİ,KAYA HATUN,POYRAZ,TAY,YUNUSBEY sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315276)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKŞEMSETTİN,ALİ FUAT BAŞGİL,AVASKÖY YOLU,NEŞE,SEL,TUNABOYLU,ÖZGECAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314102)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / BEYCİLER mah MUDANYA sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM,AKGÜL,AKINALP,AMASYA,ASUDE,AYGÜL,AĞAÇLI,BAHÇELİ,

BAĞDAŞ,BEHİÇ,BENGİ,CENGİZ,DERMAN,DOĞANAY,FLORYA,GAZİPAŞA,

GÖLET,GÜLSEVER,GÜLÇİN,HURMA,HÜNKAR,KANUNİ,KARAAĞAÇ,

KARABULUT,KETEN,KINALIKAVŞAĞI,KOZPINAR,KRİSTAL,KUŞAK,KÜRE,

NADİR,NAMIK KEMAL,NANE,SARIPAŞA,SELİMİYE,YALNIZ,YAVER,YUSUF ZİYA KAYA,ZÜBEYDE HANIM,ZİYA GÖKALP,ÇAMLICA,ÇAYBAŞI,ÇAĞLA,

İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ,ŞİMŞEK sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL,DOBRA,DOKTORLAR,DUMAN,DURAK,EVREN,

FERİDE,GAZİ RECEP ASLANTÜRK,GELİN,GÖLET,GÜLBAHAR,GÜLNAZ,

GÜNBEY, GÜNEBAKAN,HALİÇ,HAZAN,ISIRGAN,KIVRIMLI,KÖPRÜ,LALE BAHÇE,LAVANTA,MAREŞAL,MATARACI,METE,NAGİHAN,NAM,NAMIK KEMAL,NAZAR,NEVİN,ORAL,ORHANGAZİ,PAMUKTEPE,TABİP,TAŞMERDİVEN,

TÖRE,ULUKAN,UYANIK,UZAY,VAHDETTİN,VARDAR,YASEMİN,

YEMEN,YÖRÜK,ÇAMLICA,ÇOBANYILDIZI,ÖZEL,İKBAL,İRİS,İŞCAN,

ŞAİR AKİF sk 07:00-08:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314329)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BALABAN mah sk / BEYCİLER mah sk / BÜYÜK KILIÇLI mah sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / ORTAKÖY mah sk / SANCAKTEPE mah sk / SAYALAR mah sk / SEMİZKUMLAR mah sk / SEYMEN mah sk / YOLÇATI mah sk / ÇAYIRDERE mah sk / ÇELTİK mah sk / İSMETPAŞA mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah sk 07:00-08:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314349)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BAYSUNGUR,BİLEZİKÇİ,ERGENEKON,KURTULUŞ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON sk / DUATEPE mah ERGENEKON,KURTULUŞ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315275)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah sk / BEYCİLER mah sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / SANCAKTEPE mah sk / YOLÇATI mah sk / ÇELTİK mah sk / 07:00-08:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314347)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BALABAN mah sk / BEYCİLER mah sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / SANCAKTEPE mah sk / SAYALAR mah sk / SEMİZKUMLAR mah sk / SEYMEN mah sk / YOLÇATI mah sk / ÇAYIRDERE mah sk / ÇELTİK mah sk / İSMETPAŞA mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah sk 07:00-08:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315239)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BALABAN mah sk / BEYCİLER mah sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / SANCAKTEPE mah sk / SEMİZKUMLAR mah sk / SEYMEN mah sk / YOLÇATI mah sk / ÇELTİK mah sk / İSMETPAŞA mah sk 07:00-08:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314332)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah MİLLET sk 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314457)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah KINALI KAVŞAĞI sk 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314484)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ,AYÇİÇEK,BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL,GÜLÇİÇEK,NARÇİÇEK,TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314460)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATAMAN cad,UZUNGÖL,FESTİVAL,ASLANAĞZI sk 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314487)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 933.,934.,939.,942.,URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 921.,922.,923.,924.,925.,939.,953. sk 09:07-15:07 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315105)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN,BEBEK BOSTANI,CEVDETPAŞA,DAYIBEY,EHRAM YOKUŞU,ERGUVAN,GERMENCİK,KÜÇÜKBEBEK,KÜÇÜKBEBEK DERE,TANOVA SİTESİ YOLU,YENİYOL ÇIKMAZI,ÇATALHÖYÜK,ÖZLEMLİ,İBRİKTAR,İBRİKTAR ARALIĞI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314388)

- BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY,BEYAZGÜL,BOYALIKÖŞK,ELÇİ,HAREMEYN,HAREMEYN ÇIKMAZI,KİREÇHANE,LÜTFİYEMEVKİİ,PALACI,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,SEKBANLAR,VEZİRKÖŞKÜ,ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI,BAĞARASI,BEBEK HAMAMI,BEBEKÖY,BORNOVA,BOSTANÜSTÜ,BÜYÜKBEBEK DERESİ,CEMRE,CEVDETPAŞA,ECZANE ÇIKMAZI,EHRAM YOKUŞU,ERCÜMENT EKREM TALU,GERMENCİK,HÜSNÜ KORTEL,KARAMAN,KORTEL KORUSU YOLU,LÜTFİYEMEVKİİ,MANOLYA,MEYGEDE,NEŞE,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,SELÇUK,VEZİRKÖŞKÜ,VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI,YENİYOL ÇIKMAZI,YOĞURTÇU ZÜLFÜ,ÖZLEMLİ,İNŞİRAH sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI,PALACI,SEKBANLAR,İETT BLOKLARI YOLU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314396)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336.,1337.,1338.,1338/1.,1339.,1340.,1341.,1351.,1352.,GAZİ,OKUL sk / GAZİ mah 1342.,1343.,1344.,1351.,1352.,OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342.,1343.,1344.,1351.,GAZİ,OKUL sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314916)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005.,2073.,2074.,2075.,2076.,2077.,2079.,2081.,2082.,2085.,2096.,2152.,

2154.,2155.,2156.,2157.,2158.,2159.,2161.,2162.,2163.,2164.,2165.,B,D,I,

ORHAN GAZİ sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314914)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI,KARADERE,KAVAK ÇAYIR,İSKELE MEYDANI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315235)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRBEN,CEBECİ ÇIKMAZI,METE ÇIKMAZI,ZİGANA,ÇALIŞKAN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315233)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BAŞMUMANDAN MUSTAFA KEMAL cad, ÇANTA,AYÇİÇEK,GÜLÇİÇEK,NARÇİÇEK,TEKİN,ALTAŞ sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316770)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALTINTAŞ,BÖĞÜRTLEN,BÜYÜKYALI,CÖMERT,FAZİLET,KOZALAKLI,MAYIS,

MUZAFFER,OMUZDAŞ,SPOR,ÖMER SEYFETTİN,İNANÇ sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316772)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah MİLLET cad,/ BALABAN mah 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316774)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 775.,777.,778.,873.,KARAOĞLANOĞLU,ULUBATLI,ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1006.,1041.,1042.,1043.,1044.,ULUBATLI,ÇİNÇİN DERE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315747)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah, ERTUĞRULBEY sk / 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314486)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI,SARDUNYA,TOPKAPI MALTEPE,TURGUT REİS,TÜMEN,ULUHAKAN,ÖZFİLİZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315744)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA,BÜYÜK COŞKUN,ERİK,FERUZAY,KALAMAN,VİŞNE,YAVUZ,ÖZTUNÇ,ÜSTÜN,İLHAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315739)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 44.,45.,46.,47.,49.,50.,51.,51/1.,52.,53.,AKDENİZ,ATATÜRK,NAMIK KEMAL,NİĞBOLU,İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 98.,99.,ATATÜRK,İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 18.,33.,39.,40.,41.,43.,AKDENİZ,MOSTAR,NAMIK KEMAL,NİĞBOLU,İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah MELEK,MELTEM,İSTANBUL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316061)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / BEYCİLER mah MUDANYA sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM,AKGÜL,AKINALP,AMASYA,ASUDE,AYGÜL,AĞAÇLI,BAHÇELİ,

BAĞDAŞ,BEHİÇ,BENGİ,CENGİZ,DERMAN,DOĞANAY,FLORYA,GAZİPAŞA,

GÖLET,GÜLSEVER,GÜLÇİN,HURMA,HÜNKAR,KANUNİ,KARAAĞAÇ,

KARABULUT,KETEN,KINALI KAVŞAĞI,KOZPINAR,KRİSTAL,KUŞAK,

KÜRE,NADİR,NAMIK KEMAL,NANE,SARIPAŞA,SELİMİYE,YALNIZ,YAVER,

YUSUF ZİYA KAYA,ZÜBEYDE HANIM,ZİYA GÖKALP,ÇAMLICA,ÇAYBAŞI,

ÇAĞLA, İLKYAZ,İSMAİL HAKKI BİLGİÇ,ŞİMŞEK sk / ÇELTİK mah

İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL,DOBRA,DOKTORLAR,DUMAN,

DURAK,EVREN,FERİDE,GAZİ RECEP ASLANTÜRK,GELİN,GÖLET,

GÜLBAHAR,GÜLNAZ,GÜNBEY,GÜNEBAKAN,HALİÇ,HAZAN,ISIRGAN,

KIVRIMLI,KÖPRÜ,LALE BAHÇE,LAVANTA,MAREŞAL,MATARACI,

METE,NAGİHAN,NAM,NAMIK KEMAL,NAZAR,NEVİN,ORAL,ORHANGAZİ,

PAMUKTEPE,TABİP,TAŞMERDİVEN,TÖRE,ULUKAN,UYANIK,UZAY,

VAHDETTİN,VARDAR,YASEMİN,YEMEN,YÖRÜK,ÇAMLICA,

ÇOBANYILDIZI,ÖZEL,İKBAL,İRİS,İŞCAN,ŞAİR AKİF sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316767)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BALABAN mah sk / BEYCİLER mah sk / / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / SANCAKTEPE mah sk / SAYALAR mah sk / SEMİZKUMLAR mah sk / SEYMEN mah sk / YOLÇATI mah sk / ÇELTİK mah sk / ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316773)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AHMET ACET ÇIKMAZI,BEŞ KAVAKLAR,DOKTOR ÇEŞME,DOMUZDERE,KÜHEYLAN,MEHMET ŞANLI,OLCAY,ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316885)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI,ACIBADEM,AHMET MİTHAT,AKKOYUN,AKKUŞ,AKYAR,AKÇAY,ALAZ,ALTINÖZÜ,AMBARLAR,

AMBER,ASİLLER,AYDEDE,AYDOĞAN,BAHADIRHAN,BÜLBÜL,ERENLER,

ERTUĞRULGAZİ 1,ESATPAŞA,ETHEMPAŞA,EVLİYA,EVRİM,FETHİPAŞA,

HEKİMOĞLU,KARABAĞ,OKUMUŞTUR,OLGUN 1,ORTANCA 2,RÜZGARLI,SERHAT,SEVCAN,SEVİLAY,SOKULLUPAŞA,SOMUNCU,

SOYBAŞI,SOĞUKÇEŞME,SULTAN,SUNA,SUYOLU,TAN,VAKIF,ÇOLPAN,

ŞEHİT,ŞİRİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316149)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah D-100 KARAYOLU,MUSTAFA KEMAL,SİNAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316160)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah E5 LONDRA ASFALTI,ESKİ SİLİVRİ,HÜNKARTEPE,PEKER,PENDİK,YUNUS EMRE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316162)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU,ARAP KUYUSU ÇIKMAZI,HACI HASANAĞA MEKTEBİ,HACI HÜSEYİN CAMİİ,NARLIKAPI,NARLIKAPI ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah KENNEDY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315024)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM,ALPER,ALÇİN,ANZER,AS,BARIŞ,BEYAZGELİNCİK,DENİZ,

DİKİLİTAŞ,EMRAH,ERDİNÇ,ERHAN,EĞRİÇINAR,HASRET,KANLICA,

KARADUT,KASIM ÇIKMAZI,KINA,PUSULA,RÜZGAR,SEDEF,SINIR,SOKULLU,

SÜLÜN,SÜSLER,TÜZÜN,YAKUT,YAMAN,YOL,YOLCU,ÇEŞME,ÇEŞME ÇIKMAZI,ŞECAAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316958)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH,ASLANBEY,AYAZMA,DOĞUKAN,FERDAĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316943)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ,ATİYE,AYNUR,AYŞİN,BAHÇELER,BERGÜZAR,BEYLİK,EZEL,

GELİN,KAĞITHANE,ZEMHERİ,ÇAMPARK,ŞEVKETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316946)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÖLBAŞI,TAŞOCAĞI sk / ÇAĞLAYAN mah NİLAY,TAŞOCAĞI,YAY,ÇEŞMİNAZ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316978)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,GÜL,KAFKAS,RUMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316960)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SÜMER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316942)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN,AKDEMİR,AKGÜLLÜ,AKMAN,AKİK,ALAYBEY,ATAKÇİL,ATİYE,

AYNUR,AYTAÇ,AYŞİN,AZİMET,AĞRI,BAHÇELER,BAYRAKTEPE,

BERGÜZAR,BERKAY,BEYLİK,BEŞER,BİLİM,BİNNAZ,DOĞANCILAR,

DOĞANDERE,DÜNÜR,ELYAF,ELZEM,ERAY,ERCAN,ERZİNCAN,ESKİ BEŞİKTAŞ,EZEL,FESTİVAL,GEBZELİ,GELİN,GÖRGÜLÜ,GÜLAY,GÜROL,

GÜÇBİRLİĞİ,GÜĞÜMLÜ,HAVRAN,IŞIKLI,IŞIKLI ÇIKMAZI,IŞIL,KAFİYE,

KAĞITHANE,KEHRİBAR,KUMLU,KUZULU,KÖSEDAĞ,NAME,NARLI,

NURTAÇ,NİŞANE,OLGUN,RABAK,SEFA,SELMA,SELÇUK,SEVİLEN,

SEĞMEN,SULH,SİMGE ÇIKMAZI,TESTİ,TONOZ,TOPRAKBASTI,

TRANDAZ,TUNAHAN,TÜMLEÇ,UMERA,VEFA,YADİGAR,YALIN,

YANKI,YELKEN,YEŞİLTEPE,YUMAK,YÜCEL,ZEMHERİ,ZEYTUNİ,

ÇAMPARK,ÇATALLI,ÇATALLI ÇIKMAZI,ÇAYIR,ÇAĞLAR,ÇEVREM,

ÇIKRIK,ÇİFTLİK,ÖZOĞUL,ÜSTAD,İCABET,İHYA,İKBAL,

İLKNUR,İĞDELİBAHÇE,ŞENLİK,ŞEVKETPAŞA,ŞİFA sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317104)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,ONUR,SEVGİ,SÖYLER,ÖZGÜ sk / MERKEZ mah BAHÇE,BİLGİ,DAĞLAR,ERSEVEN,FERMAN,GÜLDESTE,GÜNAY,

HAKTANIR,HİCAZKAR,ONUR,SELAMET,ŞEHİT BARBAROS YALÇIN,ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk / YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316500)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN,BURCU,DİREK,EGE,KORU,LİSE,MEKTEP,MEZBAHA,

NAGİHAN,SADABAD,SARDUNYA,TABYA,TOPATAN,UFUK,VARNA,

YENİÇARŞI,ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY,NAR ÇİÇEĞİ,OSMANPAŞA,SÜMBÜL,TABYA,TAHİR,ÇOBANÇEŞME,ÇİLEKLİ,ÖZEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316441)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZATI,KASIRGA,ŞELALE sk , EBRU sk, DENİZ cd.,OKYANUS cd., 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316475)

Kaynak: TRT Haber