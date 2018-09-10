İstanbul'da düşen helikopterin enkazı çıkarıldı

İstanbul'da 6 Eylül'de Kartal'dan havalanan özel helikopter Bostancı açıklarında düşmüş, iş adamı Halil İbrahim Ünver hayatını kaybetmiş, pilot İsmet Özgür ise yaralanmıştı.

Enkazın yeri Cuma günü belirlendi, teknik dalgıç ekipleri çağrıldı, çalışmalar 3 saat sürdü. Helikopterin enkazı olaydan 36 saat sonra çıkarıldı.

Helikopterin görüntüsü, kazanın boyutunu da gözler önüne serdi. Helikopter ikiye bölünmüş halde bulundu.

Neden düştüğü araştırılacak

Denizden çıkan tüm parçalar birleştirilecek ve 3 kişiden oluşan kaza kırım ekibi helikopterin neden düştüğünü araştıracak. Gerekirse helikopterin üretildiği ABD'nin Bell şirketinden teknik destek de alınacak.

Kaynak: TRT Haber