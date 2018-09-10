  • 10 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.438
    EURO 7.462
  • BIST 93133.4
    ALTIN 247.514
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çiftlik Bank'ın finans müdürü tutuklandı

Çiftlik Bank'ın finans müdürü tutuklandı

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistemin finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çiftlik Bankın finans müdürü tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"dan yürütülen soruşturma sürüyor.

Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Koray Hasgül, soruşturma savcılığına giderek teslim oldu.

Şüpheli Hasgül, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Savcılık, mağdurların söz konusu sisteme ne kadar para yatırdığını tespit etmek amacıyla çalışmalara da devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: soruşturma, finans, çiftlik bank
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER