Çiftlik Bank'ın finans müdürü tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"dan yürütülen soruşturma sürüyor.

Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Koray Hasgül, soruşturma savcılığına giderek teslim oldu.

Şüpheli Hasgül, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Savcılık, mağdurların söz konusu sisteme ne kadar para yatırdığını tespit etmek amacıyla çalışmalara da devam ediyor.

Kaynak: AA