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İstanbul'da depremde hasar gören minarenin sökümüne başlandı12 Ekim 2019 Cumartesi 14:57 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:03
İstanbul'da 26 Eylül'deki depremin ardından hasar gören caminin minaresinin söküm çalışmaları başladı.
[Fotoğraf: AA ]
Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkıldı.
Risk oluşturduğu gerekçesiyle ibadete kapanan caminin minaresinin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı.
Belediye ekipleri caminin çevresini bariyerlerle kapatırken vinç yardımıyla halatların bağlandığı minare, kontrollü şekilde parçalar halinde sökülecek.
Kaynak: AA