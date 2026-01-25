İstanbul'da depo yangını

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan tarım şirketine ait deponun açık alandaki palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye de yayıldı. Cadde trafiğe kapatılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın çevreden görülmesi ve vatandaşların yangını takip etmesi de yer aldı.