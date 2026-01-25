Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 25.01.2026 17:35

İstanbul'da depo yangını

İstanbul Büyükçekmece'de, bir tarım şirketinin deposuna ait açık alanında palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da depo yangını

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan tarım şirketine ait deponun açık alandaki palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye de yayıldı. Cadde trafiğe kapatılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da depo yangını

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın çevreden görülmesi ve vatandaşların yangını takip etmesi de yer aldı.

ETİKETLER
İstanbul İtfaiye Son Dakika Yangın
Sıradaki Haber
9 il için sarı kodlu uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Türkiye'den Suriye'ye şefkat eli
17:36
"Yüzde 1'lik dilimdeki proje okullarında mülakat uygulanacağı" iddialarına yalanlama
16:52
9 il için sarı kodlu uyarı
16:49
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendi
17:06
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir
16:08
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
FOTO FOKUS
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ